Niğde kolları sıvadı

Basketbol Sohbetleri son olarak Niğde'deydi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelen TBF Ligler Direktörü Derya Yannier ile üç basketbol yazarı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Rıfat Özkan'ı da makamlarında ziyaret etti, Niğde'de basketbolun güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi için fikir birliğine varıldı.

Özellikle Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan'ın basketbol organizasyonlarına ve illerinde bir takım kurulmasına çok sıcak bakması, çok kısa süre içinde düzenlenecek bir organizasyonla basketbol sevgisinin hangi boyutlarda olduğunu görmek ve illerinin adını spor ile duyurmak için çalışmaların başlaması için talimat vermesi, gerçekleşen etkinliklerin en olumlu yanıydı.

Niğde'de basketbolun gelişmesi için her türlü çalışmanın içinde olacaklarını dile getiren, Doç. Dr. Emin Suel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Rüçhan İri ile Niğde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ogün Songur da ziyaretlerde basketbol heyetinin yanında yer alarak, basketbol ateşini yakmak için hazır olduklarını gösterdi.

Ziyaretler sonrasında düzenlenen panelde, Milliyet Gazetesi Yazarı Basketbol Yazarı Ümit Avcı moderatörlüğü üstlenirken, TBF Ligler Direktörü Derya Yannier ve basketbol yazarları Gökhan Türe ile Gökhan German da konuşmacı olacak öğrencilerle buluştu. Basketbolun Anadolu'da yayılması için neler yapılması gerektiği ve Niğde'deki basketbolseverlerin yaşadığı sıkıntılar ana konu olarak öne çıkarken, antrenör olmak istediğini ancak kendisini geliştirmek için yeterli imkanların olmadığı bir öğrencinin, Derya Yannier tarafından ülkemizin en önde gelen kulüplerinden bir tanesine yönlendirilmesi de bu ziyaretlerin ne kadar güzel sonuçlar doğurduğunu gösterdi.