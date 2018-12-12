Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 16 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16 oldu.

AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Niğde ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

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