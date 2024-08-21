Niğde Ömer Halisdemir, Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve kadro ünvanları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre toplam 147 öğretim üyesi alımı yapılacak. İlanda başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi detaylara yer verildi. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları elektronik olarak yapılacakken, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi başvuruları şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek. İşte Niğde Ömer Halisdemir, Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı…