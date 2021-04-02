AA

Alınan bilgiye göre, eski sanayi bölgesinde görev yapan polis ekipleri, 51 ABH 278 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayıp Kanal Boyu Caddesi'nden kaçan otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde yoldan çıkarak toprağa sağlandı. Otomobili takip eden 2 ekip otosunda maddi hasar oluştu.Kazada, kaçan otomobildeki V.G. ve N.V. hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şüpheliler, işlemlerin ardından gözaltına alındı.Şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılacağı öğrenildi.