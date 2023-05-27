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2023 Niğde seçim sonuçları: Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

Türkiye 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gidiyor. Genel seçimlerde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler canlı seçim sonuçlarına çevrilecek. Niğde ilinde oy kullanan seçmenler, il genelinde hangi adayın önde olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2023 Niğde Seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu toplam oy oranları...

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  • Niğde Seçim Sonuçları 2023: Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

    28 Mayıs Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımıyla gerçekleşecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. Genel seçimler kapsamında sandık başına gidecek olan seçmenler Niğde seçim sonuçlarına Haberturk.com sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, "Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı ne oldu, yüzde kaç oy aldı?" İşte 2023 Niğde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...
  • Niğde Seçim Sonuçları 2023: Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

    NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Niğde Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Niğde Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Niğde Seçim Sonuçları 2023: Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

    NİĞDE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Niğde ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Niğde Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Niğde Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE NİĞDE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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