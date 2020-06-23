Niğde’de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Altunhisar ilçesindeki Hanzade Çiftliği'nin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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