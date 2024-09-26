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        Haberler Spor Basketbol Nigel Hayes-Davis'ten açıklama: Maksadım bu değildi - Basketbol Haberleri

        Nigel Hayes-Davis'ten açıklama: Maksadım bu değildi

        Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, sözde soykırım paylaşımının ardından özür metni yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 22:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 22:20
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        Nigel Hayes-Davis'ten açıklama!
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        Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan seyahatinde sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımın ardından "Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim." açıklamasını yaptı.

        Hayes-Davis, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımını, sarı-lacivertli yetkililerin, konunun hassasiyetini kendisine bildirmesinin ardından kaldırdı.

        ABD'li basketbolcu, paylaşımını kaldırmasının ardından bir açıklama yayımlayarak, "Ermenistan ve Türkiye'yle ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu, yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye'nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu her şeye duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

        Kendisini tanıyanların, söylediklerinde samimi olduğunu bildiğini de aktaran Hayes-Davis, şunları kaydetti:

        "Beni şahsen tanıyan ve bu konu hakkında benimle konuşanlar söylediklerimin doğru ve içten olduğunu bilecektir. Ben Türk değilim, bu yüzden bu konunun Türk olanlar için taşıdığı ağırlığı anlayamamıştım. Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve daha da önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları ortadan kaldırır. Bu durumdan ötürü kırılan herkese belirtmek isterim ki maksadım bu değildi."

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