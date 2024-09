Nigel Hayes-Davis'ten açıklama: Maksadım bu değildi

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan seyahatinde sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımın ardından "Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim." açıklamasını yaptı.

Hayes-Davis, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan sözde soykırım müzesini ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımını, sarı-lacivertli yetkililerin, konunun hassasiyetini kendisine bildirmesinin ardından kaldırdı.

ABD'li basketbolcu, paylaşımını kaldırmasının ardından bir açıklama yayımlayarak, "Ermenistan ve Türkiye'yle ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu, yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye'nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu her şeye duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kendisini tanıyanların, söylediklerinde samimi olduğunu bildiğini de aktaran Hayes-Davis, şunları kaydetti: