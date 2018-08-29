Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak NBA Ligi ekiplerinden Sacramento Kings’te forma giyen genç basketbolcu Nigel Hayes ile bir yıllık anlaşma sağlayarak renklerine bağladıklarını açıkladı. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu Nigel Hayes ile bir yıllığına anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

Uzun forvet mevkiinde forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, son olarak görev yaptığı Sacramento Kings’te 5 maçta parkeye çıkarak, 3.6 sayı, 4.4 ribaund ortalamasıyla takımına katkı sağlamıştı.



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