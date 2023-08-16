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        Haberler Magazin Nihal Candan başörtüsü taktı! Fenomen isim sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu!

        Nihal Candan başörtüsü taktı! Fenomen isim sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu!

        İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla fenomen haline gelen ve şimdilerde sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Nihal Candan, son olarak başörtülü pozlarını yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 16:02
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        Kardeşi Bahar Candan ile birlikte katıldığı moda yarışmasından sonra fenomen haline gelen Nihal Candan, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisiyle tepkileri üzerine topladı. Candan, verdiği poz sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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        İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Nihal Candan, başörtüsü taktığı pozlarını yayınladı.

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        Açıklamaları ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Nihal Candan'ın "Tanrı sadece bir tanrıdır. Şanı yücedir ve emanet olarak Allah yeter. İtiraz çözüm sistemi." notuyla yayınladığı son gönderileri tepki çekti!

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        Nihal Candan'ın gönderilerinin altına sosyal medya kullanıcılarından: "Abla sen olayı yanlış anlamışsın","Başörtüsü dinimizde tarz değil farzdır", "Yaptığınız hiç hoş değil" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Nihal Candan'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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