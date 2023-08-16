Nihal Candan başörtüsü taktı! Fenomen isim sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu!

Kardeşi Bahar Candan ile birlikte katıldığı moda yarışmasından sonra fenomen haline gelen Nihal Candan, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisiyle tepkileri üzerine topladı. Candan, verdiği poz sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Nihal Candan, başörtüsü taktığı pozlarını yayınladı.