Nihal öldürüldü mü? Polis iz sürüyor

Antalya'da ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazi ve Acısu deresi kenarında arama yapıldı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.