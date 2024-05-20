Nihal ve Muhammet’in esrarengiz görüşmesi!

Dün Nihal’in annesine gelen videoda Nihal, gözlüklü bir erkek ve Nihal’i öldürmekle suçlanan Muhammet Basık’ın görüntülü konuşması yer alıyor. 8 Ekim 2023’de gerçekleşen görüşmede, Nihal önce mutlu bir şekilde gözlüklü biriyle konuşuyor.

Konuşmanın ilerleyen zamanlarında konu Nihal'in 2017 yılında çekilmiş müstehcen videolarına geliyor ve gözlüklü kişi, Nihal'e videoları silmesi için Muhammet’le konuşmasını söylüyor. Ardından Nihal, görüntülü konuşmaya Muhammet’i de bağlıyor.

Bu görüşmenin ardından Muhammet, Antalya Serik’e geldi ve Nihal evden çıkıp o gün ortadan kayboldu. Derya, kızının Muhammet’le görüştüğünden ve Muhammet’in, kızının uygunsuz görüntülerini yaydığından haberi olmadığını söylerken; Muhammet’in babası Recai, Nihal’in başka bir sevgilisi olduğunu iddia etti. Nihal Babayiğit’in başına ne geldiğiyse emniyetin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak.