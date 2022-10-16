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Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

Eski futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor'da Galatasaray ve Icardi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Nihat Kahveci'nin sözleri

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  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "İçeride İstanbulspor, Giresun ve Antalyaspor galibiyeti, Trabzonspor maçında da konsantrasyon bozuldu sahaya bir şeyler atıldı, tartışmalı da bir pozisyonları var. Demek ki Kayserispor içeride güçlü, bunu biliyoruz artık. Özellikle ilk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem de 6 maçtır yenilmeden dinleniş Galatasaray'a karşı. Bu çok önemli"
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Top Galatasaray'dayken çok iyi planlanmış işler yaptı Kayserispor. Bundan iyi ilk yarı oynayamazsın. Hak ederek kazandılar. Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Mensah, muhteşem oynadı Pogba performansı verdi. İdmanda bu kadar şut atamazsın."
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Galatasaray deplasmanda havalimanına iner ya, 11 tane Galatasaray formalı taraftar al o kalabalıktan, bundan daha uyumlu oynar. Sanki ilk defa birbirleriyle oynayan bir Galatasaray performansı izledik. Bu kadar kötü olunamaz."
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Deplasmanda 30. saniyede şut buluyorsun. Bir moral kazanırsın. Mata, Mertens, Yunus sahada, ikinci golü bulalım dersin. 81 tane pas hatası yapmışsın. Galatasaray'ın tarihinde bu kadar top kaybı var mıdır? Sahanın içindeki oyuncuların böyle oynaması inanılmaz. Sahada top yapmayı bilen oyuncular var bide. Varsa çıkarsınlar bu kadar kötü ilk yarı var mı?"
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Galatasaraylı oyuncular savunma yapıyorlar desem o da yok. Galatasaraylı taraftarların ilk yarıyı izlerkenki ruh halini merak ediyorum. Bütük takım olumsuz anlamda patlama yaptı. Bu kadrodaki beklenti hep bir sonraki maçta beklenti yarattı. Uğraşsak bu kadar kötü bir ilk yarı performansı göremezdik."
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Şu kadroya, oyun yapısına bakarsan kadro zengin, oyun yapısı fakir derim. Maça çıkmadan rakip oyuncu esameye bakar. İsimler seni tedirgin ediyor ama futbolcuların hiçbirinin kendilerini bile göstermediği bir oyun çıkıyor ortaya."
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Oyun gücü zaten iyi sinyaller vermiyordu ama patlama bekliyorduk. İyi şeyler vaad ediyor sadece isim olarak bile. 30. saniye haricinde pozisyona bile girmedi Galatasaray burası irdelenmeli"

     
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Kerem'i kestin, sola Kazımcan'ı yazdın. Kerem'in performansı Kasımpaşa maçından sonra yok. Hocayı da eleştirmem. Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan alsa bile eleştirmem. Midtsjö bu Galatasaray'ın ilk yarısında iyilerden biriydi çıkmasına şaşırdım, Torreira çıksaydı tamam derdim"
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Okan hocaya kadro kurma anlamında diyecek bir şey yok. Sezon başlamış 3 Türk kuralı yüzünden Kerem oynuyor diyoruz, değişip Kazımcan'ın oynamasına da bir şey diyemeyiz."
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

    "Mata, İstanbulspor maçında iyi oynadı, bu maçta da oynamayı hak etti. Hoca da oynattı bu maçta, eleştiremezsin ancak kötü oynadı. Icardi, saha dışındaki olaylarını 4 yıldır dinliyoruz! Yeter artık! Bu sahaya çıkıp 1 tane şut atmadan gezinemezsin orada! Biz, seni sahanın içinde görmek istiyoruz. Senin kariyerine güvenip şans veren Okan Hoca'ya bir şey diyemem. Hocana da bir karşılık ver artık, oyna!"

     
  • Nihat Kahveci'den Galatasaray ve Icardi yorumları

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