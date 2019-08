Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu İsmail Hakkı Köklükaya Temsilciler Semineri resmi açılışı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcileri'ne hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcilik kurumunun, ilk yürürlüğe girdiği yıllardan beri yapılan uygulamaları ve gelişimini, yakından takip etmekteyim. Her geçen gün, UEFA standartlarında görev yaptığınızı sevinerek izliyor ve takdir ediyorum. Futbolumuza her sezon artarak katkı veriyorsunuz. Bu nedenle, siz değerli temsilcilerimizle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.

Sizler, mesleklerinde başarılı, futbola gönül vermiş, spor ailesinin saygın fertlerisiniz. Her hafta maçlarımızın oynanmasını sağlayan sizler, futbolumuzun en önemli aktörlerisiniz.

Sizler aynı zamanda müsabakalarda şahsımı ve yönetim kurulunu temsil ediyorsunuz. TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla Hukuk Müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli. Öncelikle sizlerden beklentimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en mükemmel şekilde federasyonumuzu temsil etmeniz, işinizi tarafsız ve doğru şekilde yapmanız. Sizlere emanet ettiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu markasını korumanız ve Türk futboluna katkı yapmanız. Talimatları harfiyen uygulamanız. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, ne gördüyseniz raporlamanız. Bu görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz. Yeni sezon öncesinde, sizlere hatırlatmak istediğim çok önemli bazı hususlar var. Şiddet, küfür, sporcu sağlığı, doğru iletişim, merdiven boşlukları, yedek kulübelerinin güvenliği, VAR alanının korunması gibi can alıcı noktalara çok dikkat etmenizi önemle hatırlatırım. Özellikle de soyunma odası koridorlarına. Biz artık tertemiz koridorlar olmasını istiyoruz. Devre arasında ve maç sonu, sıcağı sıcağına tünellerde gerilimler olabiliyor. Yöneticiler soyunma odalarına girebiliyor. Hakemlerle temaslar kurulabiliyor. Sözlü sataşma, taciz, etkileme çabaları olabiliyor. Koridorları boşaltalım ki hakemlerimiz güvenli bir şekilde bu alanlardan geçebilsin. Yeşil alan ihlalleri olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıralım. Alacağınız önleyici tedbirler sayesinde, hakemlerimiz, takımlarımız, sahadaki görevliler ve seyirciler rahat edecektir. Biz federasyon olarak sizlerin yanındayız. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Sizler, görevlerinizi talimatlar doğrultusunda doğru ve eksiksiz yaptığınız sürece, TFF yönetimi olarak daima arkanızda dururuz. Futbol özellikle ülkemizde hayatın bir parçası. Türk halkı futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Bizler için vazgeçilmez bir unsur olan futbola, bir de ekonomik değer katan yayıncı kuruluş ve sponsorlarımız var. Türk futbolu onların destekleri ile gelişiyor, büyüyor. Sponsorlar kulüplerimizin adeta can damarı. Maçlarda onların taleplerine önem verelim, hassasiyetlerine özen gösterelim, organizasyonlarına mümkün olduğu kadar yardımcı olalım. Zira, yayıncı kuruluşumuzun özellikle maç sonu flaş röportajlara teknik direktör ve futbolcuların katılımın eksik olduğu konusunda şikayetleri var. Bu katılımların gerçekleşmesi için çaba gösterelim. Sizlerin destekleri, hem sponsorlarımız hem yayıncı kuruluşumuz için çok değerli. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu seminerin sizlere yeni kazanımlar sağlamasını ümit ediyorum. Yeni sezonda başarılar diliyorum."