Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın futbolunun gelişimine destek olmak amacıyla imzalanan anlaşmaya göre 31.12.2022 tarihine kadar Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin isim sponsoru oldu.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kadın futbolcular katıldı.

İmza töreninde konuşan TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Turkcell ile iş birliklerini genişletmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek "TFF yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden bu yana kadın futbolunu desteklemek için ciddi çaba gösterdik. Kadın milli takımımızın maçları artık canlı olarak yayınlanmaktadır. Kadın milli takımın sponsorluk gelirlerini pandemiye rağmen Turkcell'in de katkılarıyla 13 kat artırdık. Ligin, Turkcell Kadınlar Futbol Ligi olarak anılmasının ülke çapında yaratacağı etkinin kız çocuklarına cesaret vereceğine gönülden inanıyoruz. Bu anlaşmanın Türk sporuna hayırlı olmasını umuyorum." yorumunu yaptı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç, anlaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek "Bir hayalimiz vardı ve bu hayallere biraz daha yakınız. Sponsorumuz Turkcell ve bize destek olan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teşekkür ederim. Sahaya milli formayla çıktığımız zaman tüm kadınları temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Bizden sonra gelecek tüm kadın futbolcular için de mücadele ediyoruz. Sponsorluğun kadın futboluna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolu için yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "TFF başkanımız, Şenol Güneş ve Oğuz Çetin yardımıyla olumlu yönde büyük ivme kazanan kadın futbolu, yeni bir yol arkadaşı kazanıyor. Kadınlar 1. Ligi ve Kadın Mili Takımı'nı kapsayan bu sponsorluk, kadın milli takımının gelişimi için önemli. Turkcell ismiyle ligimiz daha kaliteli hale gelecek. Milli takımın performansına da olumlu yansıyacak. Bu anlaşmayla kızlarımız seslerini gür çıkarıp kitlelerle daha güçlü şekilde iletişime geçecek. Kadınların futbol aracılığıyla sosyal yaşamda daha aktif yer almaları sağlanacak." yorumunda bulundu.

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, günümüzde kadın futboluna daha fazla destek verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kadınımız saygıyı da sevgiyi de hak ediyor. Kadınlara gereken saygı ve sevgiyi vermek gerekiyor. Kadınların futbola o yumuşatıcı, kucaklayıcı, samimi duygularını yansıtmasında her zaman yarar var. Kadının zarif olan güzelliğini katarak futbolu daha güzel hale getirebiliriz. Uzun zamandır futbolun içindeyim. Kadınların kamplarının böyle hazırlandığını hatırlamıyorum. Bir miras bırakmanızı istiyoruz. Hem ruj sürün, hem top sürün, ikisini de yapabilirsiniz. Ülkemizi iyi temsil ediyorsunuz. Sevgiyi, saygıyı hak eden bu güzel kızlarımızın toplumda önde olmasını ve seslerini duyurmalarını istiyorum. Zaman zaman haksızlığına uğrarsanız bile orada durmayın sonunda başarılı olacaksınızdır."

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in TFF ile sponsorluktan öte uzun süredir birliktelik yaşadığını kaydederek "Kadına şiddet konusunu hep beraber kenetlenerek, odaklanarak hayatımızdan tamamıyla çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bireylerin, şirketlerin, herkesin üstüne sorumluluk düşüyor. 8 Mart bizim için farkındalık günü, "çift forvet" günü. TFF ile sıcak, samimi, gurur duyduğumuz bir iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğini bir kat daha büyütüyoruz ve ligin de sponsorluğunu üstleniyoruz. Turkcell'in elinin değdiği yerlerde başarı geliyor. Kadın sporcularımızın bizleri üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu konuya verdikleri önemden dolayı TFF'ye teşekkür ederim." diye konuştu.

Turkcell'in cinsiyet eşitliğine maksimum önem veren bir şirket olduğunu da aktaran Murat Erkan, şu ifadeleri kullandı:

"Eşit işe eşit ücret, Turkcell’de bu konuya çok önem veriyoruz. Her zaman önümüzdeki yıl bugünden daha fazla kadın çalışan ve yöneticimiz olacak diye talep ediyorum, bunu uyguluyoruz. Bizim sektörde yüzde 30’larda kadın çalışan varken bizde yüzde 50 var. Turkcell’de şartlar eşit, şanslar eşit programını başlattık. Üniversiteden mezun olan kadınlarımızı bir an önce sistemin içine dahil etmek istiyoruz. Bir nedenle iş hayatına ara veren kadınlara da tekrar iş hayatına katılmaları yönünde bir çalışma başlattık. Kadınlarımızın analitik zekasının farklı çalıştığını ve bize katkı yaptıklarını biliyoruz. Kadınlarımızla beraber güzel işler yapacağız. TFF'ye teşekkür ediyoruz, yaptığımız işten gurur duyuyoruz."

NİHAT ÖZDEMİR: ÇOK ÖZEL BİR GÜNDE ÇOK ÖZEL BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, anlaşmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek "Çok özel bir günde çok özel bir iş birliğine imza attık. Emekleri, sevgileri, yürekleriyle bizlere daima ilham kaynağı olan kadınlarımızın bu anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü TFF adına yürekten kutluyorum. Kadınlarımız şanlı tarihimizde ülkemizin istikbal ve istiklal mücadelesinde hep ön planda yer almıştır. Kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin son bulması için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızı saygıyla selamlarken, sağlık, mutluluk dolu yaşam diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması ve gelişmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini aktaran Nihat Özdemir, "Atılan imzayla kadın milli takımımızın sponsoru Turkcell, Kadınlar 1. Ligi'nin de isim sponsoru oluyor. Global bir marka haline gelen Turkcell'in Türk sporuna ve futbolumuza yıllardır önemli desteği oldu. Kadınlarımıza da her zaman eşsiz destekleri bulunuyor. Kadın istihdamı, ekonomiye kadın gücü gibi sosyal sorumluluk projeleri ile birçok önemli başarıya imza atan Turkcell'in sporumuza da büyük destekleri oldu." ifadelerini kullandı.

"17 NİSAN'DA KADINLAR LİGİNİ BAŞLATACAĞIZ"

İlerleyen dönemlerde kadın futboluyla ilgili farklı projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Nihat Özdemir, "Bir müjde daha vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle tüm dünyada birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Kadın ligimizi yakın bir zamanda başlatacağız. Bu heyecan verici gelişmenin de kadın futboluna önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Tahmin ediyorum 17 Nisan’da kadınlar ligini başlatacağız. Pandemide imkanların zor olduğunu düşünerek bütçemizi planladık. Bütün takımları büyük ihtimalle Antalya’da toplayıp ligi kısa bir lig olarak oynayacağız. İnşallah şampiyonu hep beraber orada tespit edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kadın hakemler konusunda hala yeterli olmadıklarını vurgulayan Nihat Özdemir, "Hedefimiz 2023 yılında kadın hakemlerimize de Süper Lig’de görev vermek. Bu çalışmanın içerisindeyiz. 2 ve 3. ligde hakemlerimizi, gözlemcilerimiz, temsilcilerimizi görevlendiriyoruz. Kadın futbolu dünyada çok hızlı ilerliyor. Bu mesafeyi kadın futboluyla mutlaka kapatmamız gerek." yorumunu yaptı.

Nihat Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının tamamının kadın futboluna dahil olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital olarak anlaşmayı imzaladı. Tören, forma takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.