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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nihat Salih cinayetinde kesik baş kovada mı - son dakika haberleri

        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?

        İstanbul Pendik'te, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen kamera görüntüsünde beyaz kovayı çöpe boşaltan şüpheli B.D.'nin evinin, olay yerine yakın olduğu saptandı. Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başının bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova, kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.'nin evinde maktule ait kan izleri arandı. Detaylar Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberinde...

        Giriş: 29.05.2024 - 09:01 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:20
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        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
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        İstanbul Pendik'te önce gün ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı B.D.’yle ilgili soruşturma derinleştirildi.

        ÇÖPLERİ KARIŞTIRAN KADIN UZUVLARI GÖRDÜ

        Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının, çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve kesik bir kol görmesiyle ortaya çıktı. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri B.D.’yi gözaltına aldı.

        ATTIĞI ÇÖP KONTEYNERİNDE KESİK BAŞ BULUNDU

        Görüntülerde, B.D.'nin, beyaz kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden B.D.’nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih’in parçalanmış cesedine ait kafasının bulunduğu ortaya çıktı.

        BEYAZ KOVADA DNA İNCELEMESİ

        Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan B.D.’nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih’in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih’in DNA’sının olup olmadığı incelenecek. Takke ve kanlı battaniyede ise şüpheli B.D.’nin izleri aranacak.

        EVDE ‘LUMİNOL’ ÇALIŞMA YAPILDI

        Mercek altına alınan B.D.’nin evinin de olay bölgesine yakın olduğu ortaya çıktı. Seyyar satıcı olduğu belirlenen B.D.’nin evinde kan izleri arandı. Silinmiş olma ihtimaline karşı Luminol çalışma yapıldı. Sonuçlar yapılacak işlemlerin ardından ortaya çıkacak.

        Kriminal ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporlar soruşturmanın seyrini değiştirecek. Gözaltında bulunan şüpheli B.D.’nin bugün adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

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        #Nihat Salih
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