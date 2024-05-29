İstanbul Pendik'te önce gün ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı B.D.’yle ilgili soruşturma derinleştirildi.

ÇÖPLERİ KARIŞTIRAN KADIN UZUVLARI GÖRDÜ Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının, çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve kesik bir kol görmesiyle ortaya çıktı. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri B.D.’yi gözaltına aldı.

ATTIĞI ÇÖP KONTEYNERİNDE KESİK BAŞ BULUNDU Görüntülerde, B.D.'nin, beyaz kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden B.D.’nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih’in parçalanmış cesedine ait kafasının bulunduğu ortaya çıktı.

BEYAZ KOVADA DNA İNCELEMESİ Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan B.D.’nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih’in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih’in DNA’sının olup olmadığı incelenecek. Takke ve kanlı battaniyede ise şüpheli B.D.’nin izleri aranacak.