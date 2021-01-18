'Nihayet Makamı' yayınlanıyor

Burçak Çöllü'nün yazıp yönettiği 'Nihayet Makamı', 19 Ocak saat 19'dan sonra Tiyatrolar TV'de yayınlanacak. Ayşegül Uraz, Dolunay Pircioğlu, Ayşegül Aykaç, Gülhan Kadim ve Burçak Çöllü'nün rol aldığı 'Nihayet Makamı'nın konusu şöyle; İşgal altındaki İstanbul'da, bir zamanların şöhretli şairesi 'Şehvar Hanım'ın yalnız hayatı bir ziyaretle değişir. Eski hizmetçisi 'Sabriye' onu yoklamaya gelmiştir. Üstelik yanında anılar, hikâyeler, insanlar, şiirler, şarkılar, en çok da şarkılar vardır...
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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