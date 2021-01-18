'Nihayet Makamı' yayınlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTiyatro
ABONE OL

'Nihayet Makamı' yayınlanıyor

Altıdan Sonra Tiyatro'nun oyunu 'Nihayet Makamı' 19 Ocak'tan sonra Tiyatrolar TV'de yayınlanmaya başlayacak

'Nihayet Makamı' yayınlanıyor
'Nihayet Makamı' yayınlanıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Burçak Çöllü'nün yazıp yönettiği 'Nihayet Makamı', 19 Ocak saat 19'dan sonra Tiyatrolar TV'de yayınlanacak. Ayşegül Uraz, Dolunay Pircioğlu, Ayşegül Aykaç, Gülhan Kadim ve Burçak Çöllü'nün rol aldığı 'Nihayet Makamı'nın konusu şöyle; İşgal altındaki İstanbul'da, bir zamanların şöhretli şairesi 'Şehvar Hanım'ın yalnız hayatı bir ziyaretle değişir. Eski hizmetçisi 'Sabriye' onu yoklamaya gelmiştir. Üstelik yanında anılar, hikâyeler, insanlar, şiirler, şarkılar, en çok da şarkılar vardır...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SİYAD 2020'nin en iyi filmlerini seçti
KÜLTÜR-SANATSİYAD 2020'nin en iyi filmlerini seçti
Arzu Birol'dan fantastik roman
KÜLTÜR-SANATArzu Birol'dan fantastik roman
Diyarbakır surlarındaki dehlizler ve tüneller görüntülendi
KÜLTÜR-SANATDehlizler görüntülendi
İlk 10 şarkıcı 5 milyar 714 milyon kez dinlendi
KÜLTÜR-SANAT5 milyar 714 milyon kez dinlendiler
Dünyaca ünlü müzisyen Phil Spector, koronavirüse yenildi
KÜLTÜR-SANATDünyaca ünlü müzisyen Phil Spector, Kovid-19'a ...
Gülten Akın şiir dinletisi İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATGülten Akın şiir dinletisi İş Sanat'ta
Çevrimiçi kısa filmler
KÜLTÜR-SANATÇevrimiçi kısa filmler
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri: Aksiyon Filmleri-2
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri
Türkiye'nin milli parkları
KÜLTÜR-SANATPandemiden sonra gitmek istersiniz
Son dakika: Oscar’a aday olabilecek en iddialı oyuncular
KÜLTÜR-SANATOscar’a aday olabilecek en iddialı oyuncular