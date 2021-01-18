'Nihayet Makamı' yayınlanıyor 0:00 / 0:00

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Burçak Çöllü'nün yazıp yönettiği 'Nihayet Makamı', 19 Ocak saat 19'dan sonra Tiyatrolar TV'de yayınlanacak. Ayşegül Uraz, Dolunay Pircioğlu, Ayşegül Aykaç, Gülhan Kadim ve Burçak Çöllü'nün rol aldığı 'Nihayet Makamı'nın konusu şöyle; İşgal altındaki İstanbul'da, bir zamanların şöhretli şairesi 'Şehvar Hanım'ın yalnız hayatı bir ziyaretle değişir. Eski hizmetçisi 'Sabriye' onu yoklamaya gelmiştir. Üstelik yanında anılar, hikâyeler, insanlar, şiirler, şarkılar, en çok da şarkılar vardır...