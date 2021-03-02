Nijerya, COVAX aşısının ilk kısmını teslim aldı

AA

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından temin edilen aşıların ilk kısmı olan 3 milyon 924 bin AstraZeneca/Oxford aşısı başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Uluslararası Havalimanına ulaştı.

Teslimat törenine Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, Enformasyon Bakanı Lai Muhammmed, Eğitim Bakanı Adamu Adamu, UNICEF temsilcileri ve çok sayıda yetkili katıldı.

Enformasyon Bakanı Muhammmed, aşıların teslim töreninde yaptığı açıklamada, COVAX'tan toplamda 16 milyon doz Kovid-19 aşısının alınacağını belirterek, ilk etapta 3 milyon 924 doz aşıyı teslim aldıklarını söyledi.

Muhammmed, Nijerya olarak Kovid-19 aşılarının temini için farklı platformda çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, COVAX'tan kalan aşılar ve diğer platformdaki aşıların gelecek aylarda gelmesini bekledikleri ifade etti.

UNICEF Nijerya Temsilcilerinden Safiya Akau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının ilk olarak sağlık çalışanları ve risk grubundaki insanlara yapılacağını belirtti.

Akau, halk arasında Kovid-19 aşısının yan etkisinin olup olmadığına dair tartışmalara işaret ederek, vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında buldu.

Ülkede, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlaması bekleniyor.

Nijerya'da şimdiye kadar 156 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 1915 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.