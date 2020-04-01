Nijerya'da 129 silahlı çete üyesi yakalandı

AA

Yobe Emniyet Müdürü Yahaya Abubakar, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda çoğu Boko Haram terör örgütü üyesi olmak üzere 129 kişinin yakalandığını aktaran Abubakar, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını belirtti.

Abubakar, operasyonlarda çeteye ait 107 silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.