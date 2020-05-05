Nijerya'da 134 terörist etkisiz hale getirildi

AA

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram ile ISWAP örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini dile getirdi.

Enenche, "Kantana Jimlan Operasyonu başarılı bir şekilde yürütüldü ve 134 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Ölenlerden 78'i ISWAP örgütüne, 56'sı da Boko Haram örgütüne üye kişilerden oluşuyor." dedi.

İki örgütün Nijerya topraklarındaki etkisini sonlandırmayı amaçladıklarını açıklayan Enenche, "Örgüt ile işbirliği yapan ve onlara bilgi sağlayan 16 kişi de yakalandı." ifadesini kullandı.

Enenche, operasyonların 1 Mayıs'ta başladığını ve bu örgütlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini vurguladı.

Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında örgüt içinde bölünmeye neden oldu. Barnawi, ISWAP olarak ayrı bir grup olarak eylemlerine devam ederken Şekau ise Boko Haram’ın diğer bir kolunu oluşturdu.