Nijerya'da 21 katlı bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında! 0:00 / 0:00

Reuters

Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Reuters’ta yer alan haberde bir yetkili, "Şu anda tüm müdahale ekipleri, arama ve kurtarma ekipleri çalışıyor" dedi.

4 kişi sağ olarak kurtarıldı, 3 kişi tedavi altına alındı. Görgü tanıkları ise en az 100 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kurtarma çalışmalarının hızlanması, hastanelerin acil servislerinin hızlı bir şekilde çalışması çağrısında bulundu.

Çöken binanın, eksiksiz ve stressiz yaşam tarzı sağlamak için inşa edilen bir yapı olduğu en ucuz biriminin 1,2 milyon dolara satıldığı ifade edildi.