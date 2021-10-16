Nijerya'da 250 silahlı çete üyesi öldürüldü 0:00 / 0:00

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Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yaptığı açıklamada, silahlı çetelerle mücadele kapsamında geçen ay Zamfara, Katsina ve Niger eyaletlerinde tüm iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.

İrabor, bu bölgede en az 250 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 600'den fazla çete üyesinin de yakalandığını kaydetti.

Nijerya ordusu, silahlı kişilere yönelik başlattığı operasyonlarda 3 Eylül'de Zamfara Katsina ve Niger eyaletlerindeki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.