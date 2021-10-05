Bu işe de el attı

Nijerya'da ele geçirildi: Değeri 4 milyon dolar 0:00 / 0:00

AA

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos'ta yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karıncayiyen pençesi ele geçirildiğini belirtti.

Attah, kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençelerinin Orman Koruma Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

AA'nın haberine göre; yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.