Nijerya'da 59 silahlı çete üyesi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Nijerya'da 59 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 59 kişi yakalandı.

Nijerya'da 59 silahlı çete üyesi yakalandı
AA

Adamawa Emniyet Müdürü Olubenga Adeyanju, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 59 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Adeyanju, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

-bashal

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haber! AB kurtarma paketinde uzlaştı! - Haberler
DÜNYAAB kurtarma paketinde uzlaştı!
Demokrat aday Biden'dan Rusya'ya 'seçime müdahale' uyarısı
DÜNYABiden'dan Rusya'ya 'seçime müdahale' uyarısı
ABD'den Azez'deki terör saldırısına kınama
DÜNYAABD'den Azez'deki terör saldırısına kınama
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
DÜNYADominik Cumhuriyeti'nde OHAL ilan edildi
ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı
DÜNYATrump maskeli fotoğrafını paylaştı: Favori ...
Brezilya'da iki bakanda Kovid-19 tespit edildi
DÜNYABrezilya'da iki bakan daha Kovid-19'a yakalandı
Kutup ayılarının nesli bu yüzyıl içinde tükenebilir
DÜNYAKutup ayılarının nesli bu yüzyıl içinde tükenebilir
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya'yı görüştü
DÜNYATrump ve Macron'dan Libya görüşmesi
ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi
DÜNYAABD'de mahkeme binası ateşe verildi!
Ankara, Mısır'ın Libya'ya asker gönderme kararını nasıl karşılıyor?
DÜNYAAnkara, Mısır'ın Libya'ya asker gönderme kararını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X