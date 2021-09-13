Nijerya'da askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü

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AA

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletinin başkenti Gusau'ya 80 kilometre mesafede bulunan Mutumji'deki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 hava kuvvetleri personeli, 2 polis ve 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Saldırganlar, askerlerin silahlarına el koyarken, üste bulunan diğer ekipmanları da ateşe verdi.

Nijerya ordusu, silahlı kişilere yönelik başlattığı operasyonlarda Zamfara eyaletindeki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.