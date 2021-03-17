Nijerya'da başörtüsü tartışması yüzünden kapatılan 10 misyoner okulu yeniden açıldı

AA

Eğitim ve Beşeri Sermaye Geliştirme Bakanlığı Daimi Sekreteri Kemi Adesun, yaptığı yazılı açıklamada, Kwara Valisi AbdulRahman AbdulRazaq'ın talimatıyla eyalette kapatılan 10 misyoner okulunun bugünden itibaren yeniden açıldığını belirtti.

Eyalette Müslüman ve Hristiyanlar arasında başörtüsü konusunda anlaşmaya varıldığına işaret eden Adesun, hükümetin okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına izin verme politikasının, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı sürdürülebilir toplumsal uyuma yol açacağını kaydetti.

Adesun, herkesin inanç özgürlüğe sahip olduğunu altını çizerek "Bu başörtüsü tartışması, Müslüman ve Hristiyanlar arasında çatışmalara yol açabilirdi. Okulların kapatılması, yaşamları ve mülkleri etkileyebilecek güvenlik ihlallerini önlemek için gerekliydi." ifadelerini kullandı.

- Eyaletteki okullarda başörtüsü serbestliği

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Bu kararı Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 misyoner okulu, 8 Mart'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü takması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.