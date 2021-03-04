Nijerya'da bir köye saldıran silahlı saldırganlar 60 kişiyi kaçırdı

AA

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Ruwan Tofa köyüne saldırı düzenledi. Saldırganlar en az 60 köylüyü kaçırdı ve çok sayıda evi kundakladı.

Zamfara eyaletinde son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle eyaletin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- Kız lisesine düzenlenen saldırı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek, 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.