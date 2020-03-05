AA

Nijerya'da Boko Haram operasyonunda gözaltına alınan 223 çocuk salıverildi



Nijerya'da, "terör örgütü Boko Haram'ın faaliyetlerine karıştığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 223 çocuk serbest bırakıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Eyaleti Temsilcisi Samuel Kaalu, yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun örgüte yönelik operasyonlarında yakaladığı 223 çocuğun serbest bırakıldığını belirtti.

Kaalu, aralarında 10 kızın da bulunduğu 223 çocuğun, Borno Eyaleti Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ve Borno'daki UNICEF yetkililerine teslim edildiğini aktardı.

UNICEF'in serbest bırakılan çocukları aileleriyle yeniden kavuşturmak için çalışmaları başlattığını vurgulayan Kaalu, bazı çocukların 4-5 yıla kadar kayıp olduğunu ve birçoğunun ailesinin de örgütün saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi.

- 2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

-bashal