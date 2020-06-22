Nijerya'da doktorlar greve ara verdi

AA

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden yapılan açıklamada, ülkenin eyalet valileri ve diğer yetkililerin müdahalesini takiben hükümete taleplerin yerine getirilmesi için zaman tanınacağı belirtildi.

Açıklamada, doktorların pazartesi sabahı işe dönecekleri ifade edildi.

Nijerya'da doktorlar, Kovid-19'a karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçen hafta grev kararı almıştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 812 doktor Kovid-19'a yakanlandı ve 2 doktor virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

-bashal