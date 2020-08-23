Nijerya'da etnik çatışma: 12 ölü

Alaçatı'da rüzgar ve dalgaların oluşturduğu güzellik: Delikli Koy

AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Delta eyaletin başkenti Asaba'da iki grubun arasında çıkan şiddet olaylarında 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Silahlı çatışmanın yanı sıra çok sayıda ev de ateşe verildi, bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Öte yandan Delta Emniyet Müdürü Hafiz Mohammed Inuwa, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını duyurdu.

Delta eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

-bashal