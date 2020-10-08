Nijerya'da eylül ayında 160 kişi öldürüldü

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Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede eylül ayında terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 160 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırılarda yaşamını yitirilen arasında 25 asker ve 12 polisin bulduğu kaydedilen haberlerde, 50'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bu süre zarfında ülkenin farklı bölgelerinde 46 kişinin kaçırıldığı da ifade edildi.

Son bir ayda çok sayıda Boko Haram ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı.

- 2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.