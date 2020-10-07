Nijerya'da internet kullanıcı sayısı 149,8 milyona ulaştı

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Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) Başkanı Prof. Umar Danbatta, Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaklaşık 207 milyon nüfusa sahip ülkenin yarısından fazlasının internet kullanıcısı olduğunu belirtti.

Danbatta, NCC verilerine göre, ağustosta ülke genelinde internet kullananların sayısının 149,8 milyona ulaştığını bildirdi.

Ülkede internet kullanıcı sayısı artarken, siber güvenlik sorununun da ortaya çıktığını aktaran Danbatta, "Bu nedenle telekomünikasyon firmalarıyla iş birliği halinde bireysel ve kurumsal internet kullanıcılarını güvende tutmak için zaman zaman bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da yaygın olarak mobil internet kullanılırken, MTN, Glo ve 9mobile firmaları, en çok tercih edilen operatörler arasında yer alıyor.