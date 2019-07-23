Bir hafta önce Kadıoğlu Denizcilik'e ait Türkiye bandıralı Paksoy-1 gemisi, Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne doğru hareket halindeyken Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Korsanlar, 10 Türk gemiciyi rehin aldı. 24 saat öncesine kadar da herhangi bir temas ya da iletişim kurulamadı.

Ankara'nın desteği ve şirketin girişimleri ile denizcileri kurtarmaya yönelik ilk olumlu sonuç alındı. PAKSOY-1 gemisinin 10 mürettebatını rehin alan korsanlarla hafta başında temas kurulabildi.

Korsanların, 10 Türk denizciyi bırakma karşılığında fidye pazarlığına hazırlandığı, fidye tutarını yüksek ve pazarlık marjını geniş tutmak için temas süresini uzattığı ifade ediliyor.

Ankara da süreci çok yakından takip ediyor. Ankara, Kadıoğlu Denizcilik yönetimiyle sık sık görüşüyor, gelişmeler hakkında bilgi alıyor. Gerekli destek veriliyor. Peki, 10 gemici ne zaman özgürlüğüne kavuşur? Kaynaklar, korsanlarla ilk temasın son derece önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonra hızlı bir süreç yaşanabilir. En kısa sürede denizcilerimizin kurtarılması, ailelerine ve sevenlerine kavuşması bizim için çok önemli" dedi.