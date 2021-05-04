Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 12 Mart'ta bir kolejde kaçırılan öğrencilerin kurtarılması talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi
AA

Kaçırılan öğrencilerin Kaduna eyaletinden başkent Abuja'ya gelen aileleri ile çok sayıda öğrenci, Unity Fountain Meydanı'ndan Ulusal Meclisin önüne kadar yürüdü.

Göstericilerin, "Çocuklarımızı geri getirin", "Öğrencilerimizi geri getirin", "Arkadaşlarımızı kurtarın" ve "Eğitim ve güvenlik bizim hakkımız" yazılı pankartlar taşıdığı gösteride, hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Öğrencilerin ailelerinden Khalid Waziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için sarf edilen çabalarda hiçbir ilerleme yaşanmadığını belirtti.

Hükümetin öğrencileri kurtarması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulan Waziri, "Bugün 55'nci gün ama hala hiçbir haber yok. Çocuklarımızın ne halde olduklarını bilmiyoruz. Biz de bu nedenle Abuja'ya geldik." dedi.

Saldırı sırasında kaçmayı başaran öğrencilerden Gaida Christiana, saldırı sırasında öğrencilerin silahlı kişilere yalvarmasına rağmen kurtulamadığını söyledi.

Christiana, arkadaşlarının ne durumda olduğunu düşünmek bile istemediğini belirterek, hükümete bir an önce öğrencileri kurtarması çağrısı yaptı.

- 12 Mart'ta bir kolejde 210 kişi kaçırılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Kaduna eyaletindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 181 kişi kurtarılmıştı.

Kaduna Eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencilerin serbest bırakılması karşılığına fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, bu saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonda görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman'la ...
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması
Belçika'da "korona kartı" uygulaması gündemde
DÜNYABelçika'da "korona kartı" uygulaması gündemde
Fransa'da İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı cami kundaklandı
DÜNYAFransa'da cami kundaklandı
Fransa’da iklim yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi
DÜNYAFransa’da iklim yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul ...
Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti
DÜNYAHindistan'da bir kadın partisi seçimi kazanınca ...
Bill ve Melinda Gates çiftinin boşanmasının perde arkası! Nasıl başladı nasıl bitti?
DÜNYABill ve Melinda Gates çiftinin boşanmasının perde ...
Belçikalı bir çiftçi, yanlışlıkla ülkesinin sınırlarını genişletti
DÜNYABelçikalı bir çiftçi, ülkesinin sınırlarını ...
İngiltere-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem
DÜNYAİngiltere-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem
DEHŞET! Son dakika: Dalian Atkinson'ın ölümünde yeni iddialar - Haberler
DÜNYADalian Atkinson'ın ölümünde yeni iddialar