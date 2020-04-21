Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle uçuşlar iki hafta daha askıda

AA

Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19’la mücadele kapsamında daha önce 1 ay süreyle kapatılan iki uluslararası havalimanının 2 hafta daha kapalı kalacağını duyurdu.

Sirika, "Devlet Başkanı (Muhammed Buhari) tarafından sokağı çıkma yasağın uzatılması nedeniyle havalimanlarımızı açmak mümkün değil. Havalimanları 2 hafta daha kapalı kalacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da şimdiye kadar 665 Kovid-19 vakası görülürken 22 kişi hayatını kaybetti.

-bashal