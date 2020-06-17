Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 96 bin 402 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 490 artarak 17 bin 148'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 424'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 5 bin 623'e ulaştığı vurgulandı.

Ülkede Lagos 7 bin 461, başkent Abuja 1324, Kano 1158, Rivers 631, Edo 620 ve Oyo 575 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 261 bini aşarken, 7 bin 26 kişi hayatını kaybetti.

-bashal