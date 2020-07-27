Nijerya'da sel felaketinde 26 kişi öldü

AA

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Niger Direktörü Alhaji İbrahim Ahmed İnga, yaptığı açıklamada, eyalette dünden bu yana şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

İnga, felakette 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktaran İnga, yüzlerce kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Başkent Abuja'ya bağlı Suleja ve Gwagwalada bölgelerinde meydana gelen sellerde ise aralarında bir hamile kadının da olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.



-bashal