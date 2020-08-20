Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

AA

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, eyaletin Tashan Kare bölgesine gelen silahlı kişiler rastgele ateş açtı. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche de eyalette silahlı çetelere karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Enenche, çok sayıda kişinin de yaralı olarak yakalandığını kaydetti.

Enenche, operasyonda 3 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını aktardı.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

-bashal