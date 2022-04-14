Nijerya'da silahlı saldırı: 154 kişi öldü 0:00 / 0:00

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Garga Meclis Üyesi Ya'u Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 Nisan'da motosikletli silahlı kişilerin Plateau eyaletine bağlı Kanem bölgesinde etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırının ardından şimdiye kadar 154 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Abubakar, yaklaşık 4 bin 800 kişinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Abubakar, saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığını ifade etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak, faillerin "kurtulmaması ve affedilmemesi" gerektiğini belirtti.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada, saldırılardan silahlı çete ve Boko Haram üyelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Mohammed, "Şu anda yaşanan olaylar, silahlı çete ve Boko Haram üyeleri arasında bir tür kutsal olmayan el sıkışma olmasıdır." dedi.

Öte yandan, Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, saldırıyla yerinden edilmiş kişilere yiyecek, su ve battaniye gibi yardım malzemeleri sevk edildiğini ifade etti.