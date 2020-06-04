Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 75 üyesi öldürüldü

Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

AA

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Banki ve Firgi bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Eneche, operasyonlarda Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau'nun 3 yardımcısının yanı sıra 72 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını aktaran Eneche, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

-bashal