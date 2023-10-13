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        Haberler Dünya Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 49 kişi kurtarıldı - Dünya haberleri

        Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 49 kişi kurtarıldı

        Nijerya ordusu, son bir haftada ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 49 kişiyi kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 00:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:49
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        Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 49 kişi kurtarıldı
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        Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

        Buba, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı, aralarında çocukların da bulunduğu 49 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

        Operasyonlarda 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Buba, 114 teröristin yakalandığını, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

        Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

        Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #nijerya
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