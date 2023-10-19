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        Haberler Dünya Nijerya'da trafik kazasında 8 kişi öldü - Dünya haberleri

        Nijerya'da trafik kazasında 8 kişi öldü

        Nijerya'nın Yobe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 00:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:27
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        Nijerya'da trafik kazasında 8 kişi öldü
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        Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki Potiskum-Nangere kara yolunda, yolcu taşıyan kamyonu küçükbaş hayvanı taşıyan kamyonetle çarpıştı.

        Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

        Yetkililer, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #nijerya
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