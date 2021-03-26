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Nijerya'da turistlerin ilgi odağı: Yankari vahşi yaşam parkı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bulunan Yankari yaban hayatı parkı barındırdığı vahşi hayvanlarla, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Nijerya'da turistlerin ilgi odağı: Yankari vahşi yaşam parkı
AA

Bauchi eyaletine bağlı Yankari'de bulunan vahşi yaşam parkı, ülkede "turizmin incisi" olarak biliniyor.Çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan park, yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Parkta su aygırları, çalı böcekleri, timsahlar, ceylanlar, sığırlar ve maymun türleri gibi çok sayıda yabani hayvan yaşıyor.Parkın ortasından geçen turkuaz mavisi nehir, görenleri büyülüyor.

Parkta bulunan müzede ise tarihi eserler ve hayvanların iskeletleri sergileniyor.

Parkta üç yıldır rehberlik yapan Aminu Mustapha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın, dönemin Kuzey Nijerya Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Alhaji Muhammadu Ngeleruma tarafından yaban hayatını korumak için kurulduğunu belirtti.Mustapha, Bakan Ngeleruma'nın 1953'te Kuzey Afrika'ya yaptığı bir gezide Sudan'daki yaban hayatı parkından etkilendiğini, ülkesinde de böyle bir şey yapılmasını teklif ettiğini söyledi.

Ngeleruma'nın teklifinin 1956'da Kuzey Nijerya Hükümeti tarafından onaylandığını anlatan Mustapha, "Yankari bölgesinde çeşitli yabani hayvanların bulunması nedeniyle burası seçildi ve kısa sürede parka çevrildi." ifadesini kullandı.Mustapha, Yankari'nin ilk olarak 1 Aralık 1962'de park olarak halka açıldığını, 1991 yılında ise milli park olarak değiştirildiğini ifade etti.

- Batı Afrika'daki hayatta kalan en büyük fil popülasyonlarından biri

Yankari parkı, Nijerya'nın en büyük yaban hayatı parkı olarak varlığını koruyor.Batı Afrika'da hayatta kalan en büyük fil popülasyonlarından biri de burada bulunuyor.Mustapha, "Şu anda parkta 300'den fazla filin bulunduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Parkın 50'den fazla memeli hayvana ev sahipliği yaptığını anlatan Mustapha, parkta ayrıca 350'den fazla kuş türünün bulunduğunu kaydetti.

Mustapha, parktaki nehrin miktarının mevsime göre değiştiğini anlatarak "Soğuk mevsimde suyun kendisi ısınıyor ve sıcak döneminde ise su soğuk oluyor. Her zaman yüzmek için ideal." diye konuştu

Ülke ekonomisinin petrole dayandığını hatırlatan Mustapha, turizmin de ülkenin ekonomisine katkı sağlayabileceğini ve bu nedenle hükümetin Yankari'ye daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

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