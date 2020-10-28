Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestolarda 800'den fazla kişi gözaltına alındı

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AA

Lagos Eyaleti Polis Komiseri Hakeem Odumosu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, protestoların ardından yapılan operasyonlarda eyaletin farklı bölgelerinde 520 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltıların protestolarla ilgisi olmadığını söyleyen Odumosu, "Bunların hepsi bizim temizlik operasyonlarının bir parçası. Adamlarımızı her yere gönderdik ve şu anda gözaltına alınanlar protestoyu bahane ederek suç işleyen kişilerdir." dedi.

Odumosu, gözaltına alınan kişilerin ev ve üzerlerinden elektronik aletler, jeneratörler ve gıda maddeleri ele geçirildiğini kaydetti.

Başkent Abuja, Adamawa ve Plateau gibi eyaletlerde de 280'den fazla kişi gözaltına alındı.

Nijerya'da polis şiddetine karşı protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüş, bazı gruplar ülkenin çeşitli cezaevleri, kamu depoları, alışveriş merkezleri ve medya kuruluşlarını kundaklayarak yağma yapmıştı.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 hafta önce bir gencin SARS polis birimi tarafından öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkedeki protestolarda en az 70 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek protestolara son verilmesini istemişti.

Buhari, pazartesi günü, protestolarda öldürülen sivillerin sorumlularını bulmak için soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers gibi 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.