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Nijerya'daki şiddet olaylarında 2,6 milyon kişi yerinden edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devam eden şiddet olayları nedeniyle 2,6 milyon kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya'daki şiddet olaylarında 2,6 milyon kişi yerinden edildi
AA

Nijerya Göçmenler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Komiseri Beşir Muhammed Lado, yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram ve silahlı kişilerin ülkede devam eden saldırıları nedeniyle 2,6 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Lado, bu sayının endişe verici olduğunu vurguladı.

Boko Haram örgütünün ülkenin en büyük güvenlik sorunu olduğuna işaret eden Lado, kuzeydoğu bölgesinde yüzlerce kişinin örgütün saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lado, hükümet ve insani yardım kuruluşlarının iş birliğinde yerinden edilen kişilere yardım edildiğini aktardı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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