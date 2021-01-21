Nijerya'dan

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AA

Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, Biden'ın göreve başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Biden ve Harris'in göreve başlamasını olumlu karşıladıklarına dikkati çeken Shehu, ABD'nin Nijerya ile güçlü iş birliği kuracağını kaydetti.

Shehu, "Küresel terörizmle, iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele ile ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi konularında Biden yönetimini büyük bir umut ve iyimserlikle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.