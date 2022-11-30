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N﻿ijerya'dan İspanya'ya giden geminin dümen yelpazesinde üç kaçak göçmen bulundu

İspanyol yetkililer, Nijerya’dan İspanya’ya 11 gün süren yolculuğun ardından, geminin dümen yelpazesinde üç kaçak göçmenin bulunduğunu belirtti.

BBC TÜRKÇE

İspanyol yetkililer, Nijerya’dan İspanya’ya 11 gün süren yolculuğun ardından, geminin dümen yelpazesinde üç kaçak göçmenin bulunduğunu belirtti.

İspanyol Sahil Güvenliği tarafından paylaşılan fotoğrafta, geminin kıç bölümündeki dümen yelpazesinde, ayakları sudan bir metreden az mesafede otururken görülen üç kişi görülüyor.

Kaçaklar, Kanarya Adaları’nın başkenti Las Palmas’ta hastaneye götürüldü ve orta derecede susuz kalma tedavisi gördüler.

Kaçakların tüm yolculuğu dümen yelpazesinde yapıp yapmadıkları bilinmiyor.

Malta bandralı Althini II adlı petrol tankeri, Nijerya’nın en büyük kenti Lagos’tan 2700 deniz mili uzunluğundaki yolculuğunu tamamlayıp, Las Palmas’a ulaştı.

Kaçaklar, sağlık görevlileri tarafından ilk tedavileri yapıldıktan sonra, hastaneye götürüldü.

İki yıl önce de 14 yaşındaki bir çocuk Lagos’tan Kanarya adalarına, dev bir petrol tankerinin dümen yelpazesinde 15 gün süren bir yolculuk yaptığını söylemişti. Tuzlu su içerek ve yanındakilerle nöbetleşe uyuyarak yolculuğu tamamlayan çocuk El Pais gazetesine yaptığı açıklamada “Çok zayıf düştük. Bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim” demişti.

Aynı yıl bir başka olayda da Lagos’tan Las Palmas’a giden bir Norveç bandralı bir petrol tankerinde dört kişi geminin dümen yelpazesinde bulunmuştu. İspanyol basınındaki haberlerde kaçakların 10 gün boyunca dümen yelpazesinin arkasındaki bir odada saklandıkları bildirilmişti.

Son yıllarda Batı Afrika’dan İspanya’ya ait Kanarya Adalarına teknelerle geçenlerin sayısında büyük artış oldu.

Yolculuk uzun, tehlikeli ve ölümcül olabiliyor. BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2021’de bu güzergahta 1.126 ölümün kayıtlara geçtiğini söyledi.

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