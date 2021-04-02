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Nijerya Hava Kuvvetleri: 31 Mart'ta kaybolan askeri uçaktaki mürettebatın bulunacağından ümitliyiz

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, Nijerya'nın kuzeydoğusunda 31 Mart'ta terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyona katılmak üzere havalandıktan bir süre sonra iletişimin kesildiği uçağa ilişkin "NAF olarak mürettebatın bulunup kurtarılacağından ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Nijerya Hava Kuvvetleri: 31 Mart'ta kaybolan askeri uçaktaki mürettebatın bulunacağından ümitliyiz
AA

Gabkwet yaptığı açıklamada, uçağın düşme nedenine ve NAF personeli olan mürettebatının nerede olduğuna ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

31 Mart'ta Boko Haram'a karşı operasyon için gönderilen askeri uçağın düşmüş olabileceğini bildiren Gabkwet, uçakta Üsteğmen John Abolarinwa ile Üsteğmen Ebiakpo Chapele'nin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Gabkwet, "Olay bölgesinde uçağı arama çalışmaları kapsamlı şekilde sürdürülüyor. NAF olarak 31 Mart'ta kaybolan askeri uçaktaki mürettebatın bulunup kurtarılacağından ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 31 Mart'ta Boko Haram'a karşı operasyona katılmak üzere kalkan uçakla Borno eyaletinde yerel saat 17.08'de bağlantı kesilmişti.

- 2009'dan beri düzenlenen kitlesel terör eylemleri

Öte yandan 21 Şubat'ta askerleri taşıyan uçağın başkent Abuja'da düşmesi sonucunda da 7 asker yaşamını yitirmişti.

Ülkede Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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