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Nijerya hükümeti, Twitter yasağını kaldırıyor

Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağını kaldıracağını duyurdu.

Nijerya hükümeti, Twitter yasağını kaldırıyor
Nijerya hükümeti, Twitter yasağını kaldırıyor
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AA

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nijerya hükümet ile Twitter yetkilileri arasında yapılan görüşmenin ilişkileri dostane bir aşamaya getirdiğini belirtti.

Ülkedeki Twitter yasağının ilerideki günlerde kaldırılacağını kaydeden Muhammed, "Sizi (Nijeryalılar) temin ederim ki çok büyük ilerleme kaydettik. Twitter ile hem fiziksel hem de yazılı olarak görüştük." ifadesini kullandı.

NİJERYA'DA TWITTER YASAĞI

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

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