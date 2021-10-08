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Haberler Enerji Nijerya ile 3 anlaşma imzalanması planlanıyor
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Bakan Dönmez, Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya resmi bir ziyaret planladığını belirterek, "Bu ziyarette hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşma imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Nijerya ile 3 anlaşma imzalanması planlanıyor
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya resmi bir ziyaret planladığını belirterek, "Bu ziyarette hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşma imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye ve Nijerya arasında düzenlenen 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katıldı.

Dönmez, aralarında Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada ve Nijerya Ticaret, Sanayi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Mariam Katagum Yalwaji'nin da bulunduğu heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin önemini vurguladık. Mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler ile yatırım olanaklarını gözden geçirdik. İkili ticaretin geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişi yaptık. Başta enerji ve madencilik olmak üzere sanayi ve teknoloji, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim, kültür ve turizm, gençlik ve spor alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışma alanlarını tespit ettik ve bu konularda neler yapabileceğimizi konuştuk, bunlara ilişkin hazırlıklar başlattık." diye konuştu.

Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret hacminin 2020 yılı sonunda 2 milyar dolara ulaştığına işaret eden Dönmez, "Petrol ve doğal gaz tedarikçimiz olan ülkeler arasında yer alan Nijerya, sahra-altı Afrika'da en büyük ticaret partnerimiz olmaya devam ediyor. Nijerya Afrika'nın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Gelecek dönemde de iki ülkenin petrol şirketleri yatırım ve iş birliklerini birlikte değerlendirecekler. Cumhurbaşkanımız, Nijerya'ya bu ay resmi bir ziyaret planlamaktadır. Bu ziyarette hidrokarbon, madencilik ve enerji alanlarında 3 anlaşma imzalamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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