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HaberlerDünya
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Nijerya, Kovid-19 nedeniyle ekonomik krizin artmasından endişeli - ABUJA

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'da, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1'lik küçülme ile son 10 yılın en kötü dönemi yaşanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri nedeniyle krizin artmasından endişe ediliyor.

Nijerya, Kovid-19 nedeniyle ekonomik krizin artmasından endişeli - ABUJA
AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Nijerya ekonomisinin 2020'de daha hızlı büyümesi beklenirken, Kovid-19'un ortaya çıkması nedeniyle ilk yarıda yüzde 8,9 küçülme yaşandı.İlk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından Nijerya Borsası'nda yatırımcılar 3 hafta içinde 5,9 milyar dolar kaybetmişti.Nijerya İstatistik Bürosu verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede yaklaşık 21 milyon kişi işsiz kaldı.

- Ekonominin iyileşmesi için tedbirler alındı

Kovid-19 nedeniyle uzun süre sınırlarını kapatan, belli saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, otel, turizm işletmeleri ve eğlence mekanları neredeyse iflas noktasına geldi.Ülkede Sheraton, Federal Palace ve Transcorp Hilton gibi büyük oteller, 2019'un ilk çeyreğinde 27 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 90 azalışla 2,6 milyon dolar gelir elde etti.

Nijerya Merkez Bankası (CBN),salgından en çok etkilenen hanehalkı, küçük ve orta ölçekli işletmelere 138,89 milyon dolar, sağlık sektörüne de 277,78 milyon dolar teşvik paketi olarak hedefli ilave likidite imkanları tanıdı.Ülke ekonomisini güçlendirmek için üretim sektörüne 2,6 milyar dolar likidite imkanı sağlayan CBN, faiz oranını da yüzde 9'dan yüzde 5'e indirdi.Öte yandan, ülkede 2020 için planlanan 28 milyar dolarlık bütçe, salgın nedeniyle revize edilerek 4,9 milyar dolar düşürülürken, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ekonominin iyileşmesi için 2020 bütçesine 15 milyon dolar ilave edileceğini duyurdu.

- Kuaförler hala salgının etkisini altında

Ülkede sokağa çıkma yasağının esnetilmesine karşın eğlence merkezleri ve kuaförler başta olmak üzere bazı işletmeler, müşteri bulmakta zorlanıyor.Başkent Abuja'da kuaför dükkanı işleten Ozo Nature, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından çok kötü etkilendiklerini ve işlerinin iyi gitmediğini, Kovid-19 nedeniyle 4 ay boyunca dükkanı açamadıklarını anlattı.Nature, "Benimle çalışan 20 personel vardı. Dükkanın kapalı olduğu 4 ay süresince ne dükkanın kirasını ne de personelin maaşını ödeyebildim." dedi.

Kovid-19'dan önce kuaförüne günde en az 20 müşterinin geldiğini, sokağa çıkma yasağının esnetilmesine karşın bu sayının şu anda 2 ya da 3 olduğunu belirten Nature, çalışanlarından 8'ini işten çıkarmak zorunda kaldığını, diğer personelin de maaşını düşürdüğünü söyledi.- Kovid-19 nedeniyle pazarlarda büyük zararMeyve pazarında çalışan Sadik İliyasu, salgın nedeniyle getirdikleri mallardan yüz binlerce naira zarar ettiklerini bildirdi.

Sokağa çıkma yasağından önce çok mal getirdiklerini anlatan İliyasu, "Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra haftada 3 gün çıkıyoruz ancak müşteri gelmiyor. Ürünlerimizin çoğu 1-2 gün süre durabiliyor. O yüzden çok zararımız oldu." diye konuştu.

Pazarda çalışan John Manu da sokağa çıkma yasağı esnetilse de müşteri gelmediğini belirterek, "Artık eskisi gibi değil, çok müşteri gelmiyor. Gelen müşteriler de Kovid-19 nedeniyle bizden korkuyor, biz de onlardan korkuyoruz." diye konuştu.Manu, artık müşterileri bulmak için sokaklarda durduklarını söyledi.Pazar müşterisi Cynthia Bafo ise "Pazara geldiğimde Kovid-19 nedeniyle pazarın içinde gezmiyorum. İstediklerimi söylüyorum, getiriyorlar." dedi.

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